Reaberto IC8 após colisão que causou dois mortos e três feridos graves em Ansião

A reabertura da via - cortada após o acidente que causou, na segunda-feira à noite, duas vítimas mortais - ocorreu às 02:47, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Leiria.

A mesma fonte elevou o número de feridos graves para três - um balanço anterior dava conta de dois feridos com gravidade. O acidente provocou ainda um ferido ligeiro e um assistido no local.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por volta das 05:00 encontravam-se ainda no terreno 15 operacionais apoiados por oito meios terrestres.