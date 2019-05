Reaberto o trânsito na marginal sob a Ponte da Arrábida

RTP16 Mai, 2019, 09:22 / atualizado em 16 Mai, 2019, 09:27 | País

Em comunicado, a autarquia adianta que a operação foi levada a cabo durante a noite e obrigou ao corte parcial do trânsito no tabuleiro da ponte, para que ali fosse estacionada uma plataforma para a realização dos trabalhos.



"A IP - Infraestruturas de Portugal, que é a entidade responsável pela ponte, procedeu a trabalhos de remoção controlada do betão destacado, de modo a impedir o desprendimento de novos blocos ou pedaços", é referido na nota.





A intervenção foi dada por concluída ao final da madrugada de hoje e a circulação foi restabelecida.





A Infraestruturas de Portugal anunciou que tenciona arrancar em breve também com os trabalhos de revestimento e proteção das vigas. A Infraestruturas de Portugal confirma que "se tratou do desprendimento de fragmentos de betão/argamassa de revestimento das vigas do tabuleiro", sublinhando que estes "não constituem elementos estruturais da Ponte da Arrábida".







A autarquia adianta ainda na nota enviada às redações que posteriormente serão feitos trabalhos de reparação relativamente à argamassa e que a IP vai elaborar um projeto de reparação geral na Ponte da Arrábida, que é já alvo de inspeções regulares pela própria IP e de acompanhamento pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil.



A Ponte da Arrábida, que liga o Porto e Vila Nova de Gaia, é Monumento Nacional desde 2013.O Ministério das Infraestruturas disse hoje estar a acompanhar a situação na Ponte da Arrábida, em estreita articulação com a Infraestruturas de Portugal.