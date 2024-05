Reaberto troço da linha Verde do Metro de Lisboa mas totalidade só no sábado

A linha Verde do Metro esteve encerrada durante a manhã de hoje devido a um problema de sinalização, tendo o troço entre a estação de Alameda e a do Cais do Sodré sido aberto à exploração às 13:07.

Continua interrompida a exploração do troço entre as estações de Telheiras e Alameda.

"Prevê-se que a circulação neste troço seja retomada amanhã [sábado] aquando do início da exploração, pelas 06:30, passando então a funcionar a totalidade da linha", disse à Lusa a porta-voz da empresa, Helena Taborda, sublinhando que estão a ser realizados trabalhos para repor a normalidade, que deverão prolongar-se durante a noite e a madrugada de sábado.

A circulação de comboios nas linhas Amarela e Verde estava interrompida desde as 07:48 de hoje devido a uma avaria no sistema de sinalização, que obrigou à saída dos passageiros pela via na estação de Alvalade, não se verificando quaisquer danos pessoais, explicou o Metropolitano de Lisboa.

A linha Amarela (Rato-Odivelas) reabriu às 10:02 na sua totalidade, indicou a porta-voz.

Helena Taborda explicou que a avaria no sistema de sinalização motivou "um comportamento anormal numa agulha", o que gerou "um comportamento anormal" num comboio, que foi bloqueado pelo sistema de segurança e fez "uma travagem brusca".

"Após uma primeira avaliação efetuada no local pelas equipas de piquete do Metropolitano de Lisboa, constatou-se um descarrilamento a baixa velocidade de uma carruagem de comboio junto à entrada da Estação Alvalade", referiu a empresa numa informação enviada à imprensa pelas 12:30.

Na sequência da paragem do comboio, que aconteceu a dois metros da estação de Alvalade, os cerca de 500 passageiros que transportava tiveram de ser retirados pela galeria.

Para essa operação decorrer em segurança, teve de se cortar a energia elétrica, que também fornece a linha Amarela.

Toda a operação decorreu no estrito cumprimento das regras de segurança, acrescentou.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.