Reabertura de zonas termais encerradas em São Miguel depende das novas análises

As zonas termais da Caldeira Velha, Poça da Dona Beija e Parque Terra Nostra, na ilha de São Miguel, estão encerradas desde 26 de julho, por decisão das autoridades de saúde, por as análises às águas terem apresentado "resultados positivos para contaminação microbiológica".

Segundo um comunicado da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), em julho, a Direção Regional de Saúde (DRS), em articulação com as autoridades de saúde da Ribeira Grande e Povoação, e a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, realizou uma investigação ambiental com colheitas de águas nos três locais.

A análise laboratorial das amostras colhidas foi realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e, no seguimento dos resultados conhecidos, as autoridades entenderam determinar o encerramento imediato, excluir público da área dos tanques, proceder a uma desinfeção de choque, efetuar a drenagem, limpeza e desinfeção dos equipamentos, entre outras medidas.

Após enchimento dos tanques, foram efetuadas novas análises. Os resultados, conhecidos entre 01 e 05 de agosto, indicaram que as amostras de água das piscinas da Poça da Dona Beija, do Parque Terra Nostra e da Caldeira Velha apresentavam "resultados positivos, porém com significativo decréscimo na concentração do agente microbiológico identificado previamente (acima de 95% de redução)".

"Após reunião envolvendo várias entidades técnicas do setor, a estratégia apresentada pela DRS foi aceite de forma unânime, pelo que foram realizadas drenagem, limpeza e desinfeção dos tanques e as terceiras análises [de água] colhidas nestes locais, nos dias 06 e 07 de agosto", lê-se.

Segundo o comunicado, "perspetiva-se a receção dos resultados ao longo da próxima semana".

"Foi ainda acordado que, a manterem-se os resultados em trajetória descendente, será possível reabrir estes espaços, respeitando regras de utilização dos mesmos", refere.

A DRS enaltece o "contínuo empenho e colaboração das entidades gestoras dos espaços" e destaca que, conjuntamente com as autoridades de saúde dos Açores, serão tomadas "todas as medidas", na defesa da Saúde Pública na região.

Na nota salienta-se que estes sistemas de água "oferecem as condições ideais para a colonização, multiplicação e disseminação de alguns agentes microbiológicos, nomeadamente bactérias".