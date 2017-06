Reabertura total do túnel do Marão poderá demorar "alguns dias"

Lusa 12 Jun, 2017, 10:35 | País

Em comunicado, a IP informou que o trânsito na galeria norte do Túnel do Marão, sentido Vila Real-Porto, foi restabelecido às 06:30 de hoje.



"O tráfego na galeria sul, no sentido Amarante-Vila Real, será reposto após se determinar com exatidão a extensão dos danos, o que será feito ao longo do dia de hoje com as equipas da IP e das empresas construtoras e instaladoras", indica a IP.



De acordo com a empresa, a "reabertura está dependente da disponibilidade de reposição dos equipamentos afetados, prevendo-se que possa ocorrer dentro de alguns dias".



Anteriormente, uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), que gere a rede rodoviária nacional, tinha adiantado à agência Lusa que o trânsito tinha sido reaberto na galeria sul, sentido Amarante-Vila Real, mas entretanto a empresa esclareceu que a reabertura foi no sentido contrário.



A circulação automóvel foi cortada no domingo às 20:35 em ambos os sentidos, e desviada para o IP4, devido a um incêndio com um autocarro com 20 passageiros, que ardeu dentro do túnel sem causar vítimas.

Fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro disse à Lusa que "quatro jovens pediram assistência por inalação de fumo", mas foram situações "muito ligeiras".A Rodonorte, empresa proprietária do autocarro, anunciou no domingo que vai abrir um inquérito para apurar as causas do incêndio, ocorrido no sentido Amarante-Vila Real.O Túnel do Marão, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, abriu em maio do ano passado e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem e com um comprimento de 5.665 metros.O incêndio com o autocarro de passageiros foi o primeiro acidente do género, em dimensão, ocorrido num túnel em Portugal.