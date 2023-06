Reabilitação de bairros municipais arranca em Lisboa

O plano de intervenção e reabilitação em 11 bairros municipais de Lisboa, com um investimento total de 40 milhões de euros até 2026, arranca esta terça-feira no Bairro dos Alfinetes, na freguesia de Marvila, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa na cerimónia de lançamento do programa.