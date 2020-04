Reabrir feiras e mercados só com novas regras sanitárias, diz ministra da Agricultura

Muitos afirmam que a venda em mercados locais é uma solução para os produtores conseguirem escoar os produtos. Mas as regras sanitárias têm de ser cumpridas, diz Maria do Céu Albuquerque.



Face a queixas de vários sectores, dos morangos, ao leite e queijos, a ministra da Agricultura afirma que se está a criar uma rede, envolvendo as autarquias para locais de venda.



Maria do Céu Albuquerque deixa o exemplo do apelo ao consumo do cabrito feito pelos produtores que de um dia para o outro teve solução.



Quanto a ajudas diretas à antecipação dos fundos comunitários de apoio multiplicam-se os contactos junto da Comissão Europeia, para que seja possível a antecipação dos pagamentos e em maior percentagem.



A ministra da Agricultura afirma que há consciência quanto às dificuldades de liquidez, e que há outras ajudas em perspectiva.