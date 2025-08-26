Reabriu A4 no sentido Vila Real-Amarante após acidente que causou um morto
A Autoestrada 4 (A4) reabriu pelas 11:30 no sentido Vila Real--Amarante, depois de ter estado cortada ao trânsito devido a um acidente que causou um morto e dois feridos graves, segundo a GNR.
O alerta para o acidente foi dado às 06:30, tratando-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros que causou um morto e dois feridos graves que foram transportados para o Hospital de Penafiel.
No local estiveram elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que vão investigar as causas deste acidente.
A colisão aconteceu no sentido Vila Real-Amarante, já depois do Túnel do Marão, inserido na A4, via que, depois dos trabalhos de socorro e de limpeza reabriu a trânsito pelas 11:30.
O corte da autoestrada fez-se entre os nós da Campeã e de Padronelo.
Para o local, foram mobilizados 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.