Reacendimentos em Leiria. Chamas voltaram à zona de Crasto

O incêndio florestal que deflagrou na terça-feira na Caranguejeira, concelho de Leiria, e que esta madrugada entrou em resolução, reacendeu na manhã de hoje, segundo o vereador com o pelouro da proteção civil, Luís Lopes. Segundo o autarca, houve vários reacendimentos no perímetro do incêndio, com destaque para Portela do Outeiro, Lourais e Crasto, na União de Freguesias de Colmeias e Memória.