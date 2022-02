Reações adversas às vacinas contra a Covid-19 representam 0,1 por cento do total

Entre as reações adversas estão sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular, dor no local da injeção, fadiga ou náuseas.



O Infarmed informa que quase 7.200 reações adversas foram consideradas graves: houve 126 casos de morte em pessoas com mais de 77 anos.



Contudo, o Infarmed alerta que em nenhum dos casos se conseguiu estabelecer uma relação causa efeito entre a vacina e a morte porque os doentes em causa tinham outras patologias graves.



No caso das crianças e jovens, as reações adversas são ainda mais residuais. De um 1,4 milhões de vacinas administradas, 127 terão provocado febre, diarreia, mal-estar e dores de cabeça.