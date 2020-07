Reações. TAP uma nova vida

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, recusou assumir um cenário de despedimentos na TAP no âmbito do processo de reestruturação da companhia aérea.”, precisou o ministro quando questionado sobre a possibilidade de a reestruturação da empresa implicar redução do número de trabalhadores.Falando na conferência de imprensa em que foi anunciado o acordo com os acionistas privados da TAP que vai traduzir-se na saída do David Neeleman e no reforço da posição acionista do Estado de 50% para 72,5%, o ministro afirmou que “”, pelo que “” que vai ainda ser feita.O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) informou estar satisfeito com a solução encontrada para a TAP e pede a rápida retoma da operação da companhia, que considera já estar "atrasada".", acentua o Sitava, em comunicado.O acordo prevê que o Estado fique com 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros, com a aquisição da participação (de 22,5%) até agora detida por David Neeleman. O empresário Humberto Pedrosa detém 22,5% e os trabalhadores os restantes 5%.Na nota divulgada, a estrutura sindical acrescenta aguardar que a atividade seja retomada, face aos "efeitos devastadores da paragem quase total da frota", devido à pandemia provocada pela covid-19, e que se garanta uma TAP "robusta".", realça.O ministro Pedro Nuno santos, anunciou que o atual presidente da Comissão Executiva da TAP, Antonoaldo Neves, vai ser substituído “de imediato”, sem revelar quem lhe sucede.”, começou por referir o ministro, para precisar, no entanto, que o atual presidente executivo da companha aérea “".

David Neeleman foi importante para a companhia





O ministro deixou ainda uma palavra de reconhecimento ao empresário David Neeleman, que deixa agora a estrutura acionista da TAP, e considerou que a sua entrada na empresa “foi importante”.

”, afirmou Pedro Nuno Santos.O reforço da posição acionista do Estado na TAP não vai pesar nas contas públicas, revelou o ministro das Finanças, assinalando que o impacto do empréstimo de 946 milhões de euros já foi assumido no Orçamento Suplementar.

O esclarecimento de João Leão sobre o impacto do reforço na TAP e da ajuda financeira à companhia no défice e na dívida pública foi feito durante a conferência de imprensa em que foi anunciado o acordo entre o Governo e os acionistas privados TAP.

Ao referir que há muitas "empresas públicas que não estão no perímetro das contas públicas", por terem uma natureza essencialmente mercantil, como os portos ou a Carris, João Leão sublinhou que também a TAP SA (a companhia área) tem uma natureza semelhante, pelo que "não vai integrar o perímetro das contas públicas".