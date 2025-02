Recapturados em Espanha os dois últimos fugitivos de Vale de Judeus

(em atualização)





“Os dois últimos evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Rodolfo José Lohrmann, de 59 anos, e Mark Cameron Roscaleer, de 35, foram, hoje, detidos em Alicante, Espanha, pela Polícia Nacional, depois de um persistente e ininterrupto trabalho de recolha e de troca de informação da Polícia Judiciária (PJ) com as autoridades espanholas”, anunciou esta quinta-feira a PJ em comunicado enviado às redações.





A Polícia Nacional Espanhola também confirmou, na rede social X, a captura destes dois fugitivos, afirmando que foram localizados “graças à estreita cooperação com a Polícia Judiciária”.



🚩🚩ÚLTIMA HORA🚩🚩DETENIDOS en #Alicante los dos últimos presos que se fugaron de la prisión portuguesa de Vale de Judeus



Rodolfo J. Lohrmann y Mark Cameron han sido localizados gracias a la estrecha cooperación con la @PJudiciaria https://t.co/A8cll8DiIJ — Policía Nacional (@policia) February 6, 2025

Os dois homens encontravam-se em fuga desde 7 de setembro de 2024. “Desde essa altura que a Polícia Judiciária vinha recolhendo informações que permitiram localizar os evadidos no sul de Espanha”, explica a PJ.



Mark Roscaleer e Rodolfo Lohrman são os últimos dois dos cinco evadidos da prisão de Vale de Judeus. O primeiro a ser capturado foi Fábio Loureiro, em Marrocos, um mês depois da fuga da prisão.



Segundo a PJ, o cidadão argentino, Rodolfo José Lohrmann, “tem uma extensa carreira criminal, referenciado pelo envolvimento em criminalidade altamente organizada e especialmente violenta, de âmbito internacional, dos quais se sublinham os crimes de associação criminosa, branqueamento, roubo a banco, detenção de arma proibida, falsificação/contrafação de documentos e furto qualificado”.



Investigado pela PJ, cumpria uma pena de prisão de 20 anos, com data da primeira reclusão a 16 de novembro de 2016.



Já o cidadão britânico, Mark Cameron Roscaleer, está referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta, como roubo com arma de fogo e sequestro. Investigado pela PJ, cumpria pena de prisão de 9 anos, com início de reclusão a 10 de maio de 2019.