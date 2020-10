Reclusa inicia processo físico de mudança de género enquanto cumpre pena

O problema, revelado na edição de hoje do Jornal de Notícias, é que este detido mantém os órgãos genitais femininos e teme ser discriminado e molestado pelos outros reclusos.



É a primeira vez que um transexual detido numa cadeia está a meio do processo de alteração física de género. Uma situação com implicações no relacionamento com os outros reclusos.