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Recluso morre depois de ter sido assistido no hospital

Recluso morre depois de ter sido assistido no hospital

Homem recebeu tratamento médico no Hospital de Vila Franca de Xira, mas regressou para o estabelecimento de Vale do Judeu onde estava a cumprir pena.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Lusa

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Um homem de 35 anos foi encontrado sem vida esta terça-feira na cela do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, onde cumpria pena.

À RTP Antena 1, a Direcção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou a morte do recluso. E avançou que o homem tinha recebido alta depois de ter sido assistido no Hospital de Vila Franca de Xira e regressado à cadeia de Vale de Judeus, medicado e com a indicação de isolamento.

A DGRSP fez questão de esclarecer que os serviços cumpriram todas as indicações médicas provenientes do Hospital.

A Polícia Judiciária (PJ) esteve no local a efetuar várias deligências.

Entretanto, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) já reagiu ao caso. O presidente, Vítor Ilharco, não questiona os procedimentos realizados pela cadeia, mas sim as decisões do Hospital de Vila Franca de Xira. 

"O que é que leva um médico a enviar um doente com uma doença infeto-contagiosa grave, tão grave que faleceu, para uma cadeia sem as mínimas de condições", questionou.

O responsável pela APAR disse ainda que "o indicado era [o recluso] ficar no departamento de infetocontagiosas do hospital isolado e tratado como deve ser", revelou, salientado que não foi isso que aconteceu. O homem foi enviado para a cadeia "sobrelotada" de Vale de Judeus.

Dois casos nos últimos três dias
Nos últimos três dias, este é o segundo caso de um recluso que morre no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus. 

A Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais também confirmou à RTP Antena 1 a morte de um outro recluso, de 73 anos, no dia seguinte ao regresso após uma saída precária.

O preso terá sido encontrado inanimado na cela, em situação de paragem cardiorespiratória. O INEM foi chamado ao local e foram realizadas manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação e foi declarado o óbito.

Os dois casos estão agora sob a alçada da Polícia Judiciária.
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