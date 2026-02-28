Recluso morre no Linhó após agressão do companheiro de cela
Um recluso de 24 anos foi morto hoje de madrugada numa cela no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, na sequência de uma altercação com quem partilhava a cela, anunciou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
Em comunicado, a DGRSP disse que o incidente ocorreu no interior da cela que os dois partilhavam quando um dos reclusos atacou o outro na cabeça com um ferro retirado da cama, matando-o.
A vítima mortal, de 24 anos, encontrava-se a cumprir uma pena de sete anos e sete meses de prisão, enquanto o agressor estava condenado a uma pena de oito anos e nove meses.
O guarda que procedia à abertura das celas apercebeu-se do ocorrido, tendo chamado ao local a enfermeira de serviço que confirmou a ausência de sinais vitais.
De imediato, foi acionado o protocolo para estas situações, acrescenta o comunicado da DGRSP, sublinhando ter sido ainda acionado o INEM, que confirmou o óbito.
A GNR de Alcabideche assumiu os procedimentos legais até à chegada da Polícia Judiciária a quem foi atribuída a investigação da ocorrência.