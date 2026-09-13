Reclusos da prisão de Custóias apresentam abaixo-assinado contra condições da comida

Uma outra queixa dirigida à direção da cadeia dá nota de gastroenterites recorrentes entre os presos, devido à falta de qualidade da comida.O secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Vítor Ilharco, diz que a alimentação é indigna e insuficiente em todos os estabelecimentos prisionais do país.Em resposta às queixas dos reclusos, o Estabelecimento Prisional do Porto informou que a nutricionista realiza visitas periódicas e que não tinha detetado nenhuma irregularidade, mas transmitiu a situação aos serviços competentes.A RTP Antena 1 também já contactou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.