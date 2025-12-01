Recolha de alimentos em campanha do Banco Alimentar com queda de 2,8%

O Banco Alimentar recebeu menos 60 toneladas na campanha de Natal deste ano em relação ao ano anterior. A campanha decorreu durante o fim de semana, tendo sido angariadas 2.150 toneladas, segundo um comunicado.



Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos a partir da próxima semana a instituições de solidariedade social de todo o país, para serem depois entregues a cerca de 380 mil pessoas com carências alimentares.



O Banco Alimentar sublinhou no comunicado que, "no dia-a-dia, ainda há pessoas que precisam de ajuda para comer, principalmente numa altura como o Natal".



"Ter a família reunida à volta de uma mesa é um desejo que podemos, cada um de nós, ajudar a concretizar", acrescentou a instituição.



No ano passado, a campanha conseguiu reunir 2.213 toneladas de alimentos. Apesar da quebra deste ano, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet, citada no comunicado, não deixou de elogiar a "sempre presente natureza solidária dos portugueses".



"Não podemos deixar de sublinhar o papel dos voluntários, pessoas de todas as idades, com convicções políticas e religiosas diversas que, participando, lado-a-lado, contribuem de forma fraterna e solidária para uma sociedade mais justa e coesa", acrescentou Jonet.



A campanha presencial deste fim de semana contou com a participação de cerca de 42 mil voluntários em mais de duas mil superfícies comerciais do país.



Até 7 de dezembro vai continuar a ser possível contribuir para esta causa através de vales disponíveis nos supermercados ou na plataforma eletrónica disponível em www.alimentestaideia.pt.



Em 2024, os 21 Bancos Alimentares Contra a Fome operacionais em Portugal distribuíram um total de 27,5 milhões de quilogramas de alimentos, um movimento médio de 109 toneladas por dia útil, num valor global estimado superior a 45 milhões de euros.



c/ Lusa