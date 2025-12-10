Recolha de brinquedos em Massamá e Monte Abraão

A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, no concelho de Sintra, lançou a campanha de recolha de brinquedos para as famílias mais carenciadas.





A ideia é receber livros didáticos infantis, jogos, material lúdico e pedagógico, puzzles e todo o tipo de brinquedos, sejam novos ou usados, mas em bom estado.





Nestas freguesias são cada vez mais as pessoas que precisam de ajuda. Numa década passaram de 50 a 400 famílias carenciadas, que recebem auxílio da União de Freguesias.

Até dia 12 as portas da junta estão abertas até às 16h para receber os brinquedos. Dia 17 de dezembro são distribuídos com os cabazes de Natal, cartões de 30 euros, às famílias sinalizadas.





A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão auxilia mensalmente as famílias mais carenciadas com comida ou uma ida à mercearia solidária. E distribui diariamente refeições já confecionadas, a quem mais precisa.