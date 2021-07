Recolher obrigatório termina em todo o país já no domingo

Na primeira fase, que entra em vigor dia 1 de agosto, teremos 57% da população com a vacinação completa.



No início de setembro, na fase 2, o país deverá ter 70 % da população vacinada.



E em outubro, na terceira fase, o governo espera que 85% das pessoas já estejam completamente vacinadas.



Neste domingo dia 1 de agosto, começamos a primeira fase, com espetáculos culturais com 66% de lotação, e eventos desportivos com público.