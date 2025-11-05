Recorde de raios. "Os eventos extremos são cada vez mais frequentes"

"Os raios terra-nuvem ou nuvem-terra negativos ou positivos foram cerca de 20 mil", elucidou.



Questionado sobre o perigo deste fenómeno, o especialista adiantou que "quanto maior for o número de raios maior é a perigosidade".



"Estamos habituados a situações de trovoadas, mas com muito menos raios", afirmou Vítor Prior. "A probabilidade de edifícios e infraestruturas serem atingidas por raios é muito maior nestas situações".



Quanto às previsões para o resto da semana, "vamos continuar a ter alguma precipitação nos próximos dias, em especial na sexta-feira".



"Os eventos extremos são cada vez mais frequentes e é para isso que nos devemos preparar", alertou o especialista do IPMA.