Recorde de raios. "Os eventos extremos são cada vez mais frequentes"
Vítor Prior, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou esta quarta-feira em entrevista à RTP que foram registadas 67 mil descargas elétricas em 24 horas, das quais 50 mil foram "raios entre nuvens ou dentro das próprias nuvens".
Questionado sobre o perigo deste fenómeno, o especialista adiantou que "quanto maior for o número de raios maior é a perigosidade".
"Estamos habituados a situações de trovoadas, mas com muito menos raios", afirmou Vítor Prior. "A probabilidade de edifícios e infraestruturas serem atingidas por raios é muito maior nestas situações".
Quanto às previsões para o resto da semana, "vamos continuar a ter alguma precipitação nos próximos dias, em especial na sexta-feira".
"Os eventos extremos são cada vez mais frequentes e é para isso que nos devemos preparar", alertou o especialista do IPMA.