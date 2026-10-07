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Recorde histórico. Foi o setembro mais quente dos últimos 95 anos em Portugal
O último mês de setembro foi o mais quente desde 1931, resultado das duas ondas de calor que afetaram o país. A temperatura máxima ultrapassou os registos considerados normais em mais de quatro graus Celsius.
"O mês ficou marcado por valores de temperatura do ar significativamente acima do normal e por um total de precipitação abaixo do normal em grande parte do território continental", avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no boletim climatológico do último mês.
Em setembro, a temperatura máxima chegou aos 31,03 graus Celsius, mais 4,21 graus Celsius dos valores base face à altura do ano, considerados pelo IPMA.
Alcácer do Sal registou, a 3 de setembro, o valor mais alto da temperatura máxima ao longo do mês, atingindo os 44,2 graus Celsius.
Os valores médios atingiram os 23,41 graus Celsius, uma variação de mais de 2.91 em relação aos últimos 20 anos.
O segundo registo das temperaturas máxima e média mais altas desde 1931 remonta a 2018. A temperatura mínima de 15,79 graus Celsius, por sua vez, foi a quarta mais alta desde os registos de 1931. Em 1987, registou-se a temperatura mínima mais alta, com 16,78 graus Celsius.
No que toca à precipitação, falamos do quinto mês mais seco desde 2000, correspondendo apenas a 30 por cento do total acumulado que se esperaria para o fim do verão e chegada do outono.
Em setembro, a temperatura máxima chegou aos 31,03 graus Celsius, mais 4,21 graus Celsius dos valores base face à altura do ano, considerados pelo IPMA.
Alcácer do Sal registou, a 3 de setembro, o valor mais alto da temperatura máxima ao longo do mês, atingindo os 44,2 graus Celsius.
Os valores médios atingiram os 23,41 graus Celsius, uma variação de mais de 2.91 em relação aos últimos 20 anos.
O segundo registo das temperaturas máxima e média mais altas desde 1931 remonta a 2018. A temperatura mínima de 15,79 graus Celsius, por sua vez, foi a quarta mais alta desde os registos de 1931. Em 1987, registou-se a temperatura mínima mais alta, com 16,78 graus Celsius.
No que toca à precipitação, falamos do quinto mês mais seco desde 2000, correspondendo apenas a 30 por cento do total acumulado que se esperaria para o fim do verão e chegada do outono.
(Com Lusa)
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