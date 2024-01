Recorrer ao privado e ao setor social pode ser solução para os internamentos em Santa Maria

RTP

Em entrevista à Antena1, Carlos Neves Martins diz que regressa com sentido de missão. Garante que vai manter o diretor clínico, Rui Tato Marinho, e várias outras pessoas com posições de responsabilidade nas atuais equipas. Aponta como prioridades reforçar a capacidade nos internamentos - até com a colaboração do setor social e do privado - e diminuir os tempos de espera na urgência, tarefa que vai ser tratada em conjunto com a Direção Executiva do SNS. Entrevista de Natércia Simões.