Recursos hídricos em risco. Especialistas alertam para extração excessiva

Os empreendimentos turísticos, os campos de golfe e os milhares de hectares de agricultura intensiva em Alcácer do Sal e Grândola estão a ter um grande impacto no ambiente.

A terra está literalmente a abater em grande parte da região.



O programa Copernicus, da União Europeia, revela abatimentos de vários centímetros, só nos últimos cinco anos.



O que significa a redução da capacidade de armazenamento de água.

Os especialistas do Laboratório Nacional de Energia e Geologia admitem estar preocupados.