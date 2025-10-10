País
Recursos hídricos em risco. Especialistas alertam para extração excessiva
Os empreendimentos turísticos, os campos de golfe e os milhares de hectares de agricultura intensiva em Alcácer do Sal e Grândola estão a ter um grande impacto no ambiente.
O programa Copernicus, da União Europeia, revela abatimentos de vários centímetros, só nos últimos cinco anos.
O que significa a redução da capacidade de armazenamento de água.
Os especialistas do Laboratório Nacional de Energia e Geologia admitem estar preocupados.