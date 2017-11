Rede de carregamentos para carros elétricos volta a aumentar

Foto: Reuters

Nuno Bonneville explica que no início do próximo ano vão começar a ser instalados mais 202 postos de carregamento em várias regiões, antecipando o alargamento da rede previsto para o final de 2018.



Segundo o administrador da mobi.e, Portugal passará a ter cerca de 1600 postos de carregamento para carros elétricos.



Nesta altura ainda não estão definidos os valores a pagar pelo carregamento das viaturas.



Nuno Bonneville refere que Portugal é único país do mundo que o condutor realiza um único contrato de carregamento, independentemente da empresa, e que pode carregar a viatura em qualquer ponto do país e pagar no final do mês.