Redes e André Ventura partilham falso vídeo da detenção de assaltante no Vasco da Gama

+++ Alegação: "homem foi detido depois de ter assaltado uma ourivesaria no Vasco da Gama lotado" +++

Várias contas nas redes sociais partilharam um vídeo que alegadamente mostra o "homem [que] foi detido [no domingo] depois de ter assaltado uma ourivesaria no Vasco da Gama lotado", aparentemente com origem uma publicação da conta `tugas100limites` no Instagram, onde já soma mais de meio milhão de visualizações: https://archive.ph/aO9vK.

Parte dessas imagens que mostram cinco seguranças a manietar e escoltar um jovem vestido de t-shirt e calções, aparentemente sob detenção, foram também partilhadas pelo presidente do Chega, André Ventura, em publicações idênticas em várias redes sociais, onde já foram vistas mais de 2,7 milhões de vezes (https://archive.ph/UQ65z, https://archive.ph/Le2ey e https://archive.ph/MS4au).

Nessa versão do vídeo, que inclui o grafismo do Chega, uma música dramática e uma primeira parte filmada já no exterior do Vasco da Gama onde se vê um grupo de seguranças a pontapear o alegado suspeito, André Ventura escreve que o "ladrãozeco sem vergonha devia ter levado ainda mais uns corretivos para ver se aprende a respeitar-nos e a respeitar a ordem pública!"

+++ Factos: vídeo do jovem detido por cinco seguranças circula nas redes desde março de 2024 +++

Nenhuma das contas refere a origem das imagens, mas a análise do conteúdo e pesquisas reversas permitem perceber que dizem respeito a dois momentos distintos e que a primeira parte do vídeo partilhado por André Ventura está de facto relacionada com a detenção do suspeito do assalto a uma ourivesaria no domingo, dado que existem outras imagens do mesmo momento.

Aliás, a própria conta `tugas100limites` partilha vários vídeos dessa detenção e agressão (https://archive.ph/5NtUq e https://archive.ph/Gpo6S), incluindo do momento em que dois agentes da PSP retiram o suspeito do interior do Vasco da Gama e colocam-no num carro patrulha estacionado à entrada: https://archive.ph/JFRWA.

Essas imagens também foram partilhadas por órgãos de comunicação social (exemplo: https://archive.ph/auBuE) e permitem constatar que o detido continuava vestido com o blusão escuro de gola clara e as calças acinzentadas que usou durante o assalto e que são visíveis nas primeiras imagens conhecidas (exemplo: https://archive.ph/lYEVs).

Posteriormente, o próprio André Ventura partilhou esse vídeo da detenção pela PSP, mas apenas no Tiktok, com a legenda "aposto que em 2 horas está cá fora" e o comentário "este tinha que levar um castigo que nunca mais fizesse uma brincadeira destas!!!": https://archive.ph/FOD3S. Na verdade, o homem foi colocado em prisão preventiva: https://archive.ph/2L7jq.

Já os cerca de 10 segundos que mostram o jovem detido e acompanhado por cinco seguranças num dos pisos do Vasco da Gama não têm qualquer relação com o assalto à ourivesaria. Esse vídeo circula pelo menos desde 23 de março de 2024 com indicação de estar relacionado com uma tentativa de furto numa loja de calçado do mesmo local, tese que ainda não foi possível confirmar: https://archive.ph/rNp7D.

Na tarde de segunda-feira, a Lusa Verifica informou o gabinete de comunicação do Chega sobre a origem destas imagens e questionou se André Ventura pretendia manter as publicações enganadoras que identificam outra pessoa como o assaltante da ourivesaria, mas ainda não obteve resposta nem as publicações foram eliminadas ou corrigidas.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falso que o vídeo que circula nas redes sociais e que mostra cinco seguranças do centro comercial Vasco da Gama a deter um jovem seja da detenção do suspeito do assalto a uma ourivesaria ocorrido no domingo naquele centro comercial. Na verdade, essas imagens referem-se a outra ocorrência registada há mais de ano e meio.