Redução de apoios é "machadada" na ação de Associações locais

créditos: Sol do Ave - Associação para o desenvolvimento integrado do Vale do Ave

Em causa está o que a Federação considera ser uma diminuição sem precedentes dos instrumentos de apoio da União Europeia do Programa Desenvolvimento Local de Base Comunitária, passando de cerca de 340 milhões para 150 milhões de euros, o que "compromete a capacidade de resposta e põe em causa décadas de trabalho de proximidade nos territórios rurais".



Assim, a Federação Minha Terra alerta para uma "redução drástica" dos apoios atribuídos aos Grupos de Ação Local, defendendo a urgência de reforçar estes instrumentos de desenvolvimento rural e revelando preocupação com o impacto nos territórios de baixa densidade.



A Federação Minha Terra agrega atualmente 58 Grupos de Ação Local (GAL), 52 no continente, quatro nos Açores e dois na Madeira cobrindo cerca de 94% do território nacional. A Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local defende a urgência de reforçar instrumentos de desenvolvimento rural e revela preocupação com o impacto que tem a redução de apoios que está prevista em especial nos territórios de baixa densidade.