Redução de apoios é "machadada" na ação de Associações locais
O alerta é da Federação Minha Terra - que representa 58 Associações de Desenvolvimento Local e que chama a atenção para uma redução drástica dos apoios atribuídos aos projetos que apoiam estas comunidades de territórios desfavorecidos. Para a Federação fica assim comprometido o trabalho de dezenas de Associações de Desenvolvimento Local espalhadas pelos país.
créditos: Sol do Ave - Associação para o desenvolvimento integrado do Vale do Ave
Assim, a Federação Minha Terra alerta para uma "redução drástica" dos apoios atribuídos aos Grupos de Ação Local, defendendo a urgência de reforçar estes instrumentos de desenvolvimento rural e revelando preocupação com o impacto nos territórios de baixa densidade.
A Federação Minha Terra agrega atualmente 58 Grupos de Ação Local (GAL), 52 no continente, quatro nos Açores e dois na Madeira cobrindo cerca de 94% do território nacional. A Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local defende a urgência de reforçar instrumentos de desenvolvimento rural e revela preocupação com o impacto que tem a redução de apoios que está prevista em especial nos territórios de baixa densidade.