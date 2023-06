Refinaria de Sines lidera lista das instalações mais poluentes em Portugal

A TAP volta a subir nesta lista e entra agora para os dez primeiros lugares, com a retoma de voos pós-pandemia.





Além da TAP e de outras empresas aéreas sediadas em Portugal, o grosso das emissões fica com as refinarias, as centrais térmicas a gás natural fóssil, as cimenteiras e a indústria de polímeros. Com a Petrogal a ocupar o primeiro lugar, adianta Francisco Ferreira, da ZERO.A lista da associação foi elaborada a partir dos registos de emissões associados ao comércio europeu de licenças de emissão.