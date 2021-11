Reforço. Hospital de São João vacina 4100 profissionais este fim de semana

No Porto, 4100 profissionais do Hospital de São João são vacinados este fim de semana contra a covid. O primeiro a receber a dose de reforço foi o médico António Sarmento, que já havia sido a primeira pessoa a ser vacinada em Portugal. O diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João explica a importância da vacinação.