Reforma da lei laboral. Ministra diz ser altura ideal para avançar

por RTP

A ministra do Trabalho acredita que vai ser possível fazer a reforma do código da lei laboral com a participação dos sindicatos e das entidades patronais.

VER MAIS
Na quarta-feira acontece a primeira reunião em concertação social para discutir o anteprojeto do Governo que foi apresentado no final de julho.

Mas as centrais sindicais já vieram rejeitar várias vezes esta proposta para alterar as leis do trabalho e até já estiveram em Belém para transmitir as suas preocupações ao presidente da República.

Dizem que este é um dos maiores ataques ao código do trabalho feito em democracia. A CGTP mantém convocada uma manifestação nacional para o dia 20 de setembro.

A ministra do Trabalho repete que este anteprojeto garante os direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que promove a flexibilização.
PUB
PUB