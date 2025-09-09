Reforma da lei laboral. Ministra diz ser altura ideal para avançar
A ministra do Trabalho acredita que vai ser possível fazer a reforma do código da lei laboral com a participação dos sindicatos e das entidades patronais.
Mas as centrais sindicais já vieram rejeitar várias vezes esta proposta para alterar as leis do trabalho e até já estiveram em Belém para transmitir as suas preocupações ao presidente da República.
Dizem que este é um dos maiores ataques ao código do trabalho feito em democracia. A CGTP mantém convocada uma manifestação nacional para o dia 20 de setembro.
A ministra do Trabalho repete que este anteprojeto garante os direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que promove a flexibilização.