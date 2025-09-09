Reforma da lei laboral. Ministra diz ser altura ideal para avançar

Na quarta-feira acontece a primeira reunião em concertação social para discutir o anteprojeto do Governo que foi apresentado no final de julho.



Mas as centrais sindicais já vieram rejeitar várias vezes esta proposta para alterar as leis do trabalho e até já estiveram em Belém para transmitir as suas preocupações ao presidente da República.



Dizem que este é um dos maiores ataques ao código do trabalho feito em democracia. A CGTP mantém convocada uma manifestação nacional para o dia 20 de setembro.



A ministra do Trabalho repete que este anteprojeto garante os direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que promove a flexibilização.