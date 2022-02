Reforma de 15 mil euros mensais de Manuel Pinho foi congelada

O antigo governante fica com 2115 euros mensais, o limite máximo da pensão que não pode ser penhorada obrigatório para garantir a subsistência.



O juiz arrestou também três imóveis em nome de Manuel Pinho.



O antigo ministro está em prisão em prisão domiciliária no âmbito do processo das rendas da EDP.