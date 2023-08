Reforma do SNS vai mudar de forma profunda o sistema público de saúde

Fernando Araújo confirma que a partir de janeiro, com a criação de 31 Unidades Locais de Saúde, que se juntam às oito já existentes, o foco passa a ser as pessoas. Algo que considera uma mudança profunda.Hospitais e cuidados primários passam a ter uma gestão conjunta e o financiamento do Serviço Nacional de Saúde passa a ser feito em função do número de utentes e das doenças de cada um.Fernando Araújo esclarece também que os utentes vão continuar a ter total liberdade para escolher onde querem ser tratados. O dinheiro acompanha o utente e o ‘valor’ passa a ser transferido de uma unidade para outra.



Já em abril, em declarações ao programa da Antena 1 “Old friends”, Fernando Araújo dava conta das mudanças e apontava como meta chegar às 40 Unidades Locais de Saúde até ao final do ano.