Reforma Laboral. CGTP sublinha que encontro de hoje não é de concertação social

Tiago Oliveira sublinha que o encontro de hoje, marcado para as 15h00 da tarde, no Ministério, não é uma reunião da concertação social.

O secretário-geral da CGTP está a caminho da região de Leiria, onde vai participar em vários plenários, a começar pela Marinha Grande.





Tiago Oliveira não esconde a preocupação com a situação atual de muitos trabalhadores de empresas afetadas pelas tempestades.





O líder da CGTP diz que as medidas anunciadas pelo Governo são insuficientes.





Tiago Oliveira defende que o Governo deve incluir o lay-off pago a 100 por cento nas medidas para fazer face às dificuldades das empresas afetadas pela catástrofe.

A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, marcou o encontro para as 15h00 com as confederações patronais e a UGT.



O debate de hoje não é uma reunião formal da Comissão Permanente de Concertação Social.











