País
Reforma laboral. Líder do PS encontra-se com primeiro-ministro em dia de aprovação de proposta em Conselho de Ministros
José Luís Carneiro confirmou a reunião com Luís Montenegro, em declarações à CNN. Uma conversa que acontece na sequência do encontro desta quarta-feira entre Montenegro e André Ventura e no dia em que a proposta do executivo sobre a lei de alteração laboral vai ser decidida em Conselho de Ministros.
O objetivo é encontrar pontos de entendimento para que a reforma laboral que vai ser entregue no parlamento possa receber a aprovação do Chega ou do partido socialista. Ontem mesmo houve um encontro entre o líder do Governo e André Ventura.
José Luís Carneiro deixa claro que sentar-se à mesa com o primeiro-ministro
não significa estar disponível para negociar e aprovar uma reforma que para os socialistas devia ser abandonada.
José Luís Carneiro chama-lhe contra reforma, por oposição à agenda do trabalho digno construída pelo governo socialista António Costa, essa sim, para o líder do PS, uma verdadeira reforma que não pretende trair
O governo reúne-se esta manhã em Conselho de Ministros para aprovar a proposta de lei de revisão da legislação laboral que vai ser depois levada ao parlamento sem acordo dos parceiros sociais.
José Luís Carneiro deixa claro que sentar-se à mesa com o primeiro-ministro
não significa estar disponível para negociar e aprovar uma reforma que para os socialistas devia ser abandonada.
José Luís Carneiro chama-lhe contra reforma, por oposição à agenda do trabalho digno construída pelo governo socialista António Costa, essa sim, para o líder do PS, uma verdadeira reforma que não pretende trair
O governo reúne-se esta manhã em Conselho de Ministros para aprovar a proposta de lei de revisão da legislação laboral que vai ser depois levada ao parlamento sem acordo dos parceiros sociais.