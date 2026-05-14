Reforma laboral. Líder do PS encontra-se com primeiro-ministro em dia de aprovação de proposta em Conselho de Ministros

José Luís Carneiro confirmou a reunião com Luís Montenegro, em declarações à CNN. Uma conversa que acontece na sequência do encontro desta quarta-feira entre Montenegro e André Ventura e no dia em que a proposta do executivo sobre a lei de alteração laboral vai ser decidida em Conselho de Ministros.