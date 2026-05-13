Governo vai aprovar esta quinta-feira proposta de revisão da legislação laboral

O primeiro-ministro afirmou que o Governo fez "um esforço enorme" em sede de concertação social para alcançar um acordo em matéria de legislação laboral e acusou a UGT de, neste processo, ter sido "intransigente e inflexível".



"O país tem de decidir se quer ficar no imobilismo de `assim chega", ou se olhamos para a frente", desafiou, dizendo estar convencido que o país quererá "ir mais longe".





Montenegro diz que depois do falhanço do acordo em concertação social, agora é tempo do Parlamento se pronunciar e de ouvir o Chega e o PS.





O primeiro-ministro adiantou que recebeu a disponibilidade do Chega para negociar a legislação laboral e disse acreditar que esta abertura também existe do lado do PS, que confirmará "pessoalmente quando tiver essa oportunidade".



Luís Montenegro afirmou aos jornalistas ter, "neste momento, a disponibilidade de um dos maiores partidos da oposição" para debater a proposta de lei que o Governo aprovará na quinta-feira em Conselho de Ministros e seguirá depois para o Parlamento.



"E também tenho a auscultação que fiz de uma declaração do secretário-geral do PS - que confirmarei pessoalmente quando tiver essa oportunidade - de igual disponibilidade. Se assim for, se os dois maiores partidos da oposição estiverem, como aparentemente parece que estão, disponíveis, nós teremos de passar à fase seguinte, que é a de verificação, ponto por ponto, dos pontos de contacto", afirmou.



Em breves declarações à comunicação social depois da tomada de posse do novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Luís Montenegro já não respondeu à pergunta se o encontro com o líder do PS, José Luís Carneiro, já está marcado.



c/Lusa

