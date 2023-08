Reforma no SNS. Direção-Executiva explica o que está em causa

Francisco Goiana da Silva, da Direção-Executiva do SNS, fala no "primeiro passo efetivo daquela que é a maior reforma que aconteceu no SNS nos últimos 40 anos".

"Começou há cerca de nove meses atrás, com a criação da Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde, com a missão de reorganizar a resposta assistencial", explicou o responsável em entrevista à RTP.



A partir de janeiro do próximo ano, todos os hospitais e centros de saúde vão passar a ter uma gestão conjunta, o que significa organizar todo o SNS em Unidades Locais de Saúde.



Muda também o modelo de gestão de financiamento, que passa a ser feito com base nas necessidades do doente, em vez do número de atos médicos praticados.