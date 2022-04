Refugiados ucranianos começam a aprender português em Évora

A coordenadora do Centro Qualifica e do Departamento de Educação de Adultos do AEGP, Luísa Guerreiro, indicou à agência Lusa que os 22 alunos ucranianos vão formar duas novas turmas do curso de Português Língua de Acolhimento.

"Vamos começar com uma turma só de ucranianos", num total de 15 alunos, e "outra com cerca de metade" das pessoas, sete, também vindas da Ucrânia, além de outros estrangeiros de várias nacionalidades, explicou.

Entre os 22 alunos ucranianos, precisou, existem três homens e os restantes são mulheres.

Segundo a coordenadora do Centro Qualifica e do Departamento de Educação de Adultos do AEGP, esta será "a única escola pública do distrito de Évora" a fazer o ensino de português para estrangeiros adultos.

Com a abertura destas duas, o AEGP aumenta para cinco o número de turmas constituídas por alunos estrangeiros adultos para a aprendizagem da língua portuguesa, neste ano letivo, referiu a responsável.

"Não costumamos abrir turmas nesta altura", pois, "as pessoas, normalmente, procuram-nos no início do ano letivo, em setembro", assinalou, atribuindo a elevada procura à chegada de refugiados ucranianos a Portugal, na sequência da guerra no seu país.

Perante o aumento de pessoas interessadas, o AEGP dirigiu um "pedido excecional" à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) para a abertura destas duas novas turmas, o qual foi aceite.

Questionada pela Lusa sobre a possível abertura de mais turmas para ensino da língua portuguesa a estrangeiros ainda neste ano letivo, a também professora respondeu que o AEGP vai "tentar dar resposta" à procura, mas vincou que "depende do número" de interessados.

De acordo com Luísa Guerreiro, o curso funciona em horário pós-laboral, na Escola Secundária Gabriel Pereira, com um total de 150 horas, distribuídas por aulas de três horas, que se realizam três vezes por semana.

"Eles têm um alfabeto diferente do nosso, usam o alfabeto cirílico e, normalmente, há um módulo só para esta parte e pode acrescer algumas horas por causa do alfabeto, porque a escrita é completamente diferente", acrescentou.

