Refúgios climáticos e formações. Cruz Vermelha planeia resposta a ondas de calor e incêndios

as zonas rurais de Braga vão ser um foco desta organização Cruz Vermelha: "Expectamos uma melhoria na preparação para os incêndios", assume, com "um maior envolvimento comunitário na gestão do território e na redução de riscos". Dá como exemplo ter grupos de voluntários que ajudem idosos na limpeza dos terrenos. Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 Para este problema,: "Expectamos uma melhoria na preparação para os incêndios", assume, com "um maior envolvimento comunitário na gestão do território e na redução de riscos". Dá como exemplo ter grupos de voluntários que ajudem idosos na limpeza dos terrenos.

A iniciativa é global: a Z Zurich Foundation, da seguradora Zurich, tem vindo a financiar desde 2023 um programa de resiliência climática urbana que chega agora a Portugal, implementado pela Cruz Vermelha."Noutros países, este projeto tem sido mais explorado nas ondas de calor e nas cheias e", afirma Marta Neves, gestora deste projeto e membro da Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa.Ainda há muitas ideias em aberto neste projeto a começar em Portugal, com o nome "Cidades mais preparadas". Dura até 2029 e tem como objetivo reforçar a proteção das comunidades perante os riscos climáticos, dando-lhes mais informação sobre como se prepararem.Juntando-se ao trabalho que a Cruz Vermelha já faz em formações de primeiros socorros, simulacros ou planos de emergência, pretendendo adaptá-lo ao tema das ondas de calor e dos incêndios, Marta Neves revela à RTP Antena 1 a intenção de promover refúgios climáticos., aponta a coordenadora, sublinhando a hipótese de fazer atividades e sessões de sensibilização ou de terpara estes abrigos. Marta Neves diz que o objetivo passa por "e dar algumas características extra aos que já existem" e, tentando "dinamizar da melhor forma possível" esses espaços.Num comunicado conhecido no início da semana, a Cruz Vermelha e a Zurich Portugal assinalavam a intenção de sensibilizar e dar conhecimento à população sobre estes riscos; também "facilitar o acesso a formação, ferramentas de preparação, exercícios de simulação e soluções locais, incluindo técnicas de primeiros socorros e planos familiares de emergência"; e ainda "reforçar a coordenação entre os sistemas locais de alerta, as comunidades e os Serviços Municipais de Proteção Civil, contribuindo para respostas mais rápidas, articuladas e inclusivas".