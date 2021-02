Região Centro inicia na sexta-feira vacinação nos idosos e maiores de 50 anos com doenças

Na apresentação à comunicação social, em Coimbra, a presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) mostrou-se convicta de que até ao final de março será possível ter os "mais idosos ou mais frágeis" vacinados em simultâneo com as duas doses.

Segundo Rosa Reis Marques, os centros de vacinação vão estar instalados em Coimbra, Oliveira do Hospital (Coimbra), Leiria, Viseu, Sever do Vouga (Aveiro), Fundão e Proença-a-Nova (Castelo Branco), além de Sabugal (Guarda).

"As pessoas serão vacinadas partindo dos de maior idade para os de menor idade, sempre tendo em conta também as respetivas comorbilidades, no sentido de darmos estabilidade, conforto, sossego e conforto aos nossos idosos e às pessoas mais frágeis, que é um desígnio para todos nós", sublinhou a dirigente.

Na sexta-feira, será o início simbólico do processo para estes dois grupos com a vacinação de 1.500 pessoas, de um universo regional de 150 mil cidadãos com mais de 80 anos e 90 mil com mais de 50 anos e doenças associadas.

De acordo com José Luís Biscaia, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Mondego, já chegaram as vacinas da AstraZeneca e o processo entrará depois em "velocidade de cruzeiro".

Os cidadãos vão ser contactados com antecedência para a vacinação por mensagem de telemóvel, através do número 2424, com o seu nome e o local de vacinação, caso as pessoas não tenham telemóvel serão contactados por telefone pelas unidades de saúde, explicou José Luís Biscaia.

"Ninguém ficará de fora", garante o responsável, salientando a existência de "parcerias virtuosas" com as autarquias para a criação de espaços de vacinação, uma vez que os Centros de Saúde não têm capacidade física para responder às necessidades do plano.

Até sexta-feira, a ARSC deverá terminar em toda a região Centro a segunda dose de vacinação nos lares e Estruturas Residenciais para Idosos.