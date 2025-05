Região de Coimbra proíbe autorização para queimas no período crítico

"Os 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra decidiram, por unanimidade, não autorizar a realização de queimas ou queimadas de amontoados, entre 01 de junho e 30 de setembro de 2025", afirmou a CIM, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A lei determina que as queimas e queimadas de amontoados são proibidas no período crítico, com exceção para casos em que é dada autorização prévia pelas câmaras municipais, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Fonte da CIM da Região de Coimbra esclareceu que a decisão do conselho intermunicipal impede, desta forma, a emissão da autorização prévia para o período crítico por parte das autarquias.

"A decisão surge da necessidade de uniformizar um procedimento único à escala intermunicipal, de forma a proibir o uso do fogo durante o período mais favorável à ocorrência de incêndios rurais", afirmou a CIM, na nota de imprensa.

Segundo a CIM da Região de Coimbra, este tem sido o procedimento adotado pelos 19 municípios desde 2019, "de forma a diminuir os riscos decorrentes do uso do fogo neste território".

A CIM recorda um relatório do ICNF que aponta para as queimas e queimadas como a origem de 42% dos incêndios rurais.