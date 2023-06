Região de Lisboa. Apenas três maternidades vão funcionar no verão

João Marques - RTP

As maternidades dos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ter as maiores dificuldades de funcionamento no próximo verão. Já a maternidade das Caldas da Rainha encerrou hoje para obras. Durante os próximos cinco meses, a alternativa é o hospital de Leiria.