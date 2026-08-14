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Região de Lisboa. Hospitais continuam com tempos elevados de espera
No Algarve, os hospitais de Faro e Portimão também estavam a registar uma média de sete horas e meia de tempo de espera.
Na região de Lisboa, o Hospital Garcia de Horta, em Almada, é a urgência em que os doentes têm de aguardar mais pelo pelo atendimento. O tempo médio de espera era, durante a manhã desta sexta-feira, de nove horas e meia.Neste serviço de urgências, há casos de utentes que receberam a pulseira de cor amarela (indica que o caso é urgente, mas de gravidade moderada) e que terão de esperar pelo menos seis horas e meia para serem observados por um médico, pela primeira vez.
Nas urgências do Barreiro, o tempo de espera também continuava elevado. Estava nas oito horas e meia.
Nos hospitais de Santa Maria e São José, os tempos médios de espera estavam nas quatro horas e meia.
A sul, no Algarve, os hospitais de Faro e Portimão também registam tempos de espera elevados. A média é de sete horas e meia.
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