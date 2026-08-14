Região de Lisboa. Hospitais continuam com tempos elevados de espera

tempo médio de espera era, durante a manhã desta sexta-feira, de nove horas e meia. seis horas e meia para serem observados por um médico, pela primeira vez. Na região de Lisboa, o Hospital Garcia de Horta, em Almada, é a urgência em que os doentes têm de aguardar mais pelo pelo atendimento. ONeste serviço de urgências, há casos de utentes que receberam a pulseira de cor amarela (indica que o caso é urgente, mas de gravidade moderada) e que terão de esperar pelo menospara serem observados por um médico, pela primeira vez.





Nas urgências do Barreiro, o tempo de espera também continuava elevado. Estava nas oito horas e meia.





Nos hospitais de Santa Maria e São José, os tempos médios de espera estavam nas quatro horas e meia.





A sul, no Algarve, os hospitais de Faro e Portimão também registam tempos de espera elevados. A média é de sete horas e meia.