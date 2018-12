Região do Vinho Verde organiza concerto solidário pela ala pediátrica de São João

Lusa07 Dez, 2018, 18:47 | País

"A Casa do Vinho Verde abre portas a uma causa nobre e promove um concerto solidário com os Medivoce em duas sessões" a 22 de dezembro, a primeira às 18:00 e a outra às 21:30, lê-se no comunicado de imprensa divulgado hoje pela Comissão de Viticultura.

Os Medivoce, formado por médicos com Curso Superior de Música do Conservatório - Ana Zão (soprano), Inês Soares da Costa (mezzo), Pedro Cardoso (tenor) e Rui Soares da Costa (barítono), propõe tocar alguns temas relacionados com a época natalícia, designadamente "Jingle Bells","Oh Holy Night", "Silent Night", "Sleigh Ride", "The Christmas Song", "Have yourself a merry little Christmas" ou Let it snow".

As duas sessões de concertos vão acontecer na Salão Nobre da Casa do Vinho Verde e a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes vai ainda oferece uma prova de espumantes e aguardentes de Vinho Verde "para brindar à solidariedade, ao Natal e à Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João", lê-se no mesmo comunicado.

O preço dos ingressos é de 15 euros e estão à venda na Casa do Vinho Verde e na Internet.

A construção do Centro Pediátrico do Hospital de S. João faz parte das medidas do Orçamento do Estado de 2019.

Um abaixo-assinado para proclamar que é tempo de avançar de imediato com a construção da nova ala pediátrica do hospital São João, no Porto, juntou esta semana 27 mil assinaturas, e vai ser enviado ao Governo e à Presidência da República, de forma a lembrar a "justeza e urgência" desta obra, noticiou a Lusa esta semana.