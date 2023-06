Região Norte e Centro com 18 urgências de pediatria abertas 24 horas no verão

Na região Norte, estarão a funcionar em pleno: ULS Nordeste -- Bragança; CHTMAD -- Vila Real; ULS Alto Minho -- Viana do Castelo; Hospital de Braga -- Braga; Hospital Nossa Senhora da Oliveira -- Guimarães; CH Médio Ave -- Vila Nova de Famalicão; CHPV/VC -- Póvoa de Varzim; CHTS -- Penafiel; Urgência Integrada de Pediatria do Porto (UPIP) - CHUSJ -- Porto; CHVNG/E -- Vila Nova de Gaia e CHEDV -- Santa Maria da Feira.

Com funcionamento ininterrupto na região Centro estarão: CHBV -- Aveiro; CHUC -- Coimbra; CHTV -- Viseu; CH Leiria -- Leiria; ULS Guarda -- Guarda; ULS Castelo Branco - Castelo Branco e CHUCB -- Covilhã.

Esta decisão da direção executiva do SNS é válida para os meses de julho, agosto e setembro e os resultados deste plano estratégico serão avaliados para decisões futuras, explicou esta quinta-feira à noite este órgão em comunicado.

"O reforço do trabalho em rede entre as equipas de instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento estratégico atempado da resposta, é uma das missões centrais da direção executiva do SNS", explicou ainda na nota de imprensa.