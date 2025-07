Regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso laranja devido ao tempo quente

O IPMA referiu que o aviso laranja estará em vigor pelo menos até às 21h00, face à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".

Pelo mesmo motivo, a costa sul da Madeira está sob aviso amarelo, também até às 21h00, acrescentou o instituto, num comunicado.

Num outro comunicado, o IPMA avançou que o distrito de Faro estará também sob aviso amarelo pelo menos até às 21h00.

O instituto justificou o alerta com a "persistência de valores elevados da temperatura máxima, exceto no litoral oeste" do distrito.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O instituto prevê para hoje temperaturas máximas de 29 graus Celsius (ºC) para o Funchal e 37ºC para Faro.