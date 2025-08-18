Regionalização permitiria ter maior conhecimento das realidades e maior proximidade
Foto: Jorge Esteves - RTP
A presidente da Associação Nacional de Municípios defende que a regionalização seria o melhor caminho para responder a situações de crise como a dos incêndios que se verificam no país. Luísa Salgueiro, em declarações à Antena 1, afirma que a regionalização dá respostas de maior proximidade aos cidadãos.
As críticas de Luísa Salgueiro à forma como o PSD tem tratado os temas da regionalização e da descentralização.