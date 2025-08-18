EM DIRETO
Guerra na Ucrânia. Líderes europeus reúnem-se com Trump em Washington

Regionalização permitiria ter maior conhecimento das realidades e maior proximidade

por Antena 1

Foto: Jorge Esteves - RTP

A presidente da Associação Nacional de Municípios defende que a regionalização seria o melhor caminho para responder a situações de crise como a dos incêndios que se verificam no país. Luísa Salgueiro, em declarações à Antena 1, afirma que a regionalização dá respostas de maior proximidade aos cidadãos.

VER MAIS
A socialista, que é também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, e que se vai recandidatar nestas autárquicas a um terceiro mandato, explica que a reflexão está feita. Agora é necessário avançar para um novo modelo que dê mais voz às comunidades

As críticas de Luísa Salgueiro à forma como o PSD tem tratado os temas da regionalização e da descentralização.
PUB
PUB