Registada transmissão "vertiginosa" de Covid-19 entre os estudantes do ensino secundário e do ensino superior

A diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, Maria João Brito avisa que está a haver uma forte transmissão de Covid-19 entre os estudantes do ensino secundário e do ensino superior. Entrevistada pela jornalista Margarida Vaz, a infeciologista fala numa situação "vertiginosa", nunca antes vista. Estes jovens estão a registar elevadas cargas virais, ainda que, muitas vezes, não tenham sintomas.