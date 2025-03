Registadas 319 ocorrências até às 19

"Entre as 00h00 e as 19h00 foram registadas 319 ocorrências, maioritariamente inundações, 142, depois limpezas de vias, 56, quedas de árvores, 52, movimentos de massa, 38, quedas de estruturas, 30, e um salvamento aquático", avançou José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações à Lusa.

Nas operações de assistência e socorro na sequência do mau tempo "foram empenhados 1.224 operacionais e 438 meios terrestres", acrescentou a mesma fonte.

Em relação às regiões mais afetadas, o responsável da ANEPC referiu a Grande Lisboa, com 91 ocorrências, a Lezíria do Tejo, com 42, a Área Metropolitana do Porto, com 37, além do Alto Alentejo, Algarve e Península de Setúbal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na sequência da previsão de um novo agravamento do estado do tempo para hoje, após a passagem da depressão Jana por Portugal, emitiu para a grande maioria dos distritos do continente aviso amarelo, devido à precipitação, vento, queda de neve e agitação marítima.

Estão sob aviso amarelo para precipitação, até à madrugada e manhã de terça-feira, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu.

Além da chuva, também estão com aviso amarelo para queda de neve os distritos de Castelo Branco e Guarda, para agitação marítima o de Leiria, e para agitação marítima e vento os de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.