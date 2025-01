Registados menos candidatos à PSP e à GNR

Foto: Nuno Patrício - RTP

Números bem diferentes dos do ano passado, quando os candidatos à GNR foram cerca de 3.200 e à PSP foram pouco mais de 2.800. E, destes, apenas 664 foram efetivamente aceites na guarda e na polícia foram 528.



A ministra da Administração Interna começa esta segunda-feira novo processo negocial com as estruturas sindicais, que reclamam uma valorização das carreiras e do estatuto remuneratório, para tornar a profissão mais atrativa.