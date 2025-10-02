Regras de acesso ao Ensino Superior e modelos de exames podem mudar
Foto: Kenny Eliason - Unsplash
As regras de acesso ao Ensino Superior podem mudar. E pode mesmo haver também alterações ao modelo de exames. A ideia foi deixada esta tarde pelo presidente do Conselho de Reitores no final de um encontro com o ministro da Educação.
Este ano, com a reposição dos critérios de acesso anteriores à pandemia houve menos 5 mil e 300 alunos colocados.
Paulo Jorge Ferreira explica que as soluções encontradas devem ter por base várias informações.
Paulo Jorge Ferreira que é também reitor da Universidade de Aveiro sublinha, no entanto, que as mudanças não podem comprometer a qualidade do Ensino Superior.