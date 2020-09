Regresso às aulas no Colégio Valsassina

Foto: Paula Véran / Antena 1

Na semana de arranque do novo ano lectivo, fomos espreitar como estão a ser preparadas as medidas sanitárias no colégio privado Valsassina, em Lisboa.Os pais mostram algum receio mas para já não há indicação que deixem os filhos em casa.O colégio procura passar uma mensagem de tranquilidade. As normas estão visíveis desde a sala de aula, ao refeitório, passando pelos laboratórios, casas de banho e ginásio. Reportagem de Paula Véran